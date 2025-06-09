Известный шляпный кутюрье научит жительниц Казани носить шляпки

13 июня в 12:00 в казанской галерее «Окно» Анна Михайлова проведет лекцию «Секреты превосходства» и мастер-класс по ношению шляпок. Участники смогут узнать о традициях вечерних головных уборов, получить советы по выбору и примерить 100 уникальных авторских шляп.

Анна Михайлова более 30 лет создает головные уборы из различных материалов, таких как соломка, ткани, перья и металл. Её работы украшают крупные мероприятия, включая свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, церемонии уровня OSCAR и скачки по всему миру. С 2021 года она создает эксклюзивные шляпки для Анны Нетребко. Ее изделия продаются в ЦУМ, ДЛТ и европейских бутиках.

Анна считает, что головной убор — это завершающий штрих женственности, который превращает женщину в произведение искусства на любом событии.