Новости Казани
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Известный шляпный кутюрье научит жительниц Казани носить шляпки

Анна считает, что головной убор — это завершающ...

Предоставлено изданию

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13 июня в 12:00 в казанской галерее «Окно» Анна Михайлова проведет лекцию «Секреты превосходства» и мастер-класс по ношению шляпок. Участники смогут узнать о традициях вечерних головных уборов, получить советы по выбору и примерить 100 уникальных авторских шляп.

Анна Михайлова более 30 лет создает головные уборы из различных материалов, таких как соломка, ткани, перья и металл. Её работы украшают крупные мероприятия, включая свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, церемонии уровня OSCAR и скачки по всему миру. С 2021 года она создает эксклюзивные шляпки для Анны Нетребко. Ее изделия продаются в ЦУМ, ДЛТ и европейских бутиках.

Анна считает, что головной убор — это завершающий штрих женственности, который превращает женщину в произведение искусства на любом событии.

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