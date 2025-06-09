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В микрорайоне Юдино люди заметили чёрный дым

Дымовой столб становится всё выше и хорошо виде...

Казань на максималках

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В Юдино очевидцы увидели плотный чёрный дым — в настоящее время ведётся уточнение информации.

В телеграм-канале "Казань на максималках" рассказали, что дымовой столб становится всё выше и хорошо виден из разных точек города. Что стало источником задымления, пока неизвестно.

Ранее мы писали о том, что в РТ снята угроза атаки БПЛА.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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