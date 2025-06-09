В микрорайоне Юдино люди заметили чёрный дым

В Юдино очевидцы увидели плотный чёрный дым — в настоящее время ведётся уточнение информации.

В телеграм-канале "Казань на максималках" рассказали, что дымовой столб становится всё выше и хорошо виден из разных точек города. Что стало источником задымления, пока неизвестно.

Ранее мы писали о том, что в РТ снята угроза атаки БПЛА.