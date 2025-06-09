Самосвал протащил BMW по Горьковскому шоссе в Казани
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На Горьковском шоссе большегруз врезался в премиум-иномарку и протащил её на несколько десятков метров вперёд. Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях очевидцами. Видео.
На записи видно, как грузовик, врезавшись в бок легковушки, продолжает движение, толкая её вперёд. Водитель самосвала не остановился. Свидетели утверждают, что инцидент произошёл при въезде в Залесный.
Автор видео предполагает, что грузовик продолжил движение, намеренно "наказывая" водителя иномарки. Все обстоятельства происшествия ещё предстоит установить.
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