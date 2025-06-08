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У берегов Аляски сняли на камеру загадочный золотой шар

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У побережья Аляски команда судна Okeanos Explorer обнаружила загадочный объект, происхождение которого пока остается неясным. Необычную находку сделали на глубине около 3300 метров с помощью подводного дистанционного аппарата.

На дне среди морских губок исследователи заметили светящийся золотистый шар, диаметр которого превышает 10 сантиметров. Поверхность объекта оказалась гладкой, а в его центре находилось отверстие — это сразу же вызвало множество вопросов у ученых.

Специалисты предполагают, что находка может оказаться либо яйцом неизвестного морского организма, либо представлять собой новый, ранее не описанный вид губок. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после анализа ДНК. Необходимые образцы уже собраны — теперь остается дождаться результатов исследований, сообщает «МедиаПоток».

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