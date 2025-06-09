В Казани на Завойского мужчина упал с 4 этажа на дворника

Инцидент произошёл на улице Завойского. Жертв удалось избежать — пострадавшие мужчины доставлены в Республиканскую клиническую больницу. По предварительной оценке врачей, их состояние расценивается как средней тяжести. Об этом рассказали в телеграм-канале "Вечерняя Казань".

Ранее мы писали о том, что Александр Бастрыкин снова обратил внимание на нарушение прав жителей в татарстанском селе.