В Казани на Завойского мужчина упал с 4 этажа на дворника
Екатерина Елисеева
Инцидент произошёл на улице Завойского. Жертв удалось избежать — пострадавшие мужчины доставлены в Республиканскую клиническую больницу. По предварительной оценке врачей, их состояние расценивается как средней тяжести. Об этом рассказали в телеграм-канале "Вечерняя Казань".
Ранее мы писали о том, что Александр Бастрыкин снова обратил внимание на нарушение прав жителей в татарстанском селе.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец