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В Казани студент упал из окна высотки на Глушко и погиб

Он был студентом университета

Екатерина Елисеева

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Сегодня днем в Казани, в доме №43 на улице Глушко, была обнаружена трагическая находка — тело молодого человека под окнами высотного здания.

По информации, предоставленной KazanFirst, погибшему было 20 лет. Он был студентом университета и жил с родителями.

Как уточняют источники, в данный момент родители юноши находятся за рубежом. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе версия о добровольном уходе из жизни. Также известно, что у молодого человека были сложности в учебе.

Ранее мы писали о том, что парень чуть не попал под поезд на «Суконной Слободе».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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