Ученые заявили, что в Северной Америке «капает» земная кора

Специалисты Техасского университета в Остине обнаружили, что нижняя часть североамериканского континента постепенно проседает, формируя структуры, похожие на капли из камня. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Учёные объяснили, что в основе процесса лежат кратоны — древнейшие фрагменты земной коры, составляющие ядро континентов. Иногда их устойчивость нарушается, и тогда определённые участки начинают медленно опускаться вглубь мантии.

По наблюдениям геологов, наиболее активно это явление происходит под Средним Западом США. Однако исследователи отмечают, что беспокоиться о крупных геологических изменениях вроде раскола материка или образования горных массивов нет причин.

Как уточняет МедиаПоток со ссылкой на Techinsider.ru, эти процессы связаны с движением тектонических плит и происходят крайне медленно — настолько, что за всю человеческую жизнь они практически не ощущаются.