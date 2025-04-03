Ученые заявили, что в Северной Америке «капает» земная кора
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Специалисты Техасского университета в Остине обнаружили, что нижняя часть североамериканского континента постепенно проседает, формируя структуры, похожие на капли из камня. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.
Учёные объяснили, что в основе процесса лежат кратоны — древнейшие фрагменты земной коры, составляющие ядро континентов. Иногда их устойчивость нарушается, и тогда определённые участки начинают медленно опускаться вглубь мантии.
По наблюдениям геологов, наиболее активно это явление происходит под Средним Западом США. Однако исследователи отмечают, что беспокоиться о крупных геологических изменениях вроде раскола материка или образования горных массивов нет причин.
Как уточняет МедиаПоток со ссылкой на Techinsider.ru, эти процессы связаны с движением тектонических плит и происходят крайне медленно — настолько, что за всю человеческую жизнь они практически не ощущаются.
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