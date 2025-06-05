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В Леста Играх прокомментировали решение суда

Компания официально заявила, что...

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В последние дни в интернете и СМИ появилась ложная информация о компании «Леста Игры». Рядом с названиями компаний группы стали использовать символ «\*» и дисклеймеры, связывающие их с экстремизмом.

Компания официально заявила, что это не соответствует действительности и вводит в заблуждение.

Суд признал экстремистским лишь объединение физических лиц, не затронув компании ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва». Эти компании продолжают работать под контролем государства и исполняют обязательства перед партнерами.

Компания также опровергла публикации о денежных переводах, заявив, что эти сведения ложны и не основаны на фактах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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