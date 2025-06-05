В Леста Играх прокомментировали решение суда

В последние дни в интернете и СМИ появилась ложная информация о компании «Леста Игры». Рядом с названиями компаний группы стали использовать символ «\*» и дисклеймеры, связывающие их с экстремизмом.

Компания официально заявила, что это не соответствует действительности и вводит в заблуждение.

Суд признал экстремистским лишь объединение физических лиц, не затронув компании ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва». Эти компании продолжают работать под контролем государства и исполняют обязательства перед партнерами.

Компания также опровергла публикации о денежных переводах, заявив, что эти сведения ложны и не основаны на фактах.