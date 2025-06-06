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· 16+ · Екатерина Елисеева

Житель Татарстана обвиняется в коммерческом подкупе

Преступление было раскрыто в ходе тщательно орг...

Екатерина Елисеева

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По версии следствия, в период с 2019 по 2024 год обвиняемый через посредника передал более 1,3 миллиона рублей руководителю отдела перевозок компании с целью получения преимуществ и ускорения отгрузки продукции.

Преступление было раскрыто в ходе тщательно организованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками следственного управления СК России по Республике Татарстан и местного МВД.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело передано в суд.

Расследование в отношении посредника и получателя взятки продолжается.

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