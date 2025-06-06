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Исполняющим обязанности минздрава Татарстана станет Альмир Абашев

С 2019 года Абашев занимает должность первого з...

pixabay

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Первым заместителем министра здравоохранения Татарстана Альмиром Абашевым будут исполняться обязанности министра, сообщил в интервью «БИЗНЕС Online» бывший министр Марсель Миннуллин, который ушел в отставку по состоянию здоровья.

49-летний Альмир Абашев, заслуженный врач РТ и кандидат медицинских наук, окончил Казанский медицинский университет и клиническую ординатуру. Он работал заведующим отделением и врачом-неврологом в республиканском клиническом вертеброневрологическом центре, а затем был главным врачом детского туберкулезного санатория и Республиканской клинической больницы № 3. С 2012 по 2019 год возглавлял ГАУЗ «Республиканская клиническая больница № 2» и медико-санитарную часть Казанского федерального университета. С 2019 года Абашев занимает должность первого заместителя министра здравоохранения Татарстана.

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