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В РТ мужчина приговорен к лишению свободы за хищение свыше 473 млн рублей

Суд приговорил Ибрагимова к...

pixabay

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Суд Казани вынес приговор 38-летнему Марату Ибрагимову, признав его виновным в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Суд установил, что в период с марта 2013 года по декабрь 2014 года Ибрагимов, занимая пост председателя правления КПК «Русфинанс», действуя в составе организованной группы, с соучастниками похитил у более 1,9 тыс. вкладчиков кооператива свыше 473 миллионов рублей. Обманным путем они предложили людям передать свои сбережения для инвестирования, но затем распорядились деньгами по собственному усмотрению.

Мошенничество затронуло жителей Липецкой, Оренбургской, Свердловской, Ульяновской, Ростовской, Курской и Самарской областей, а также республик Марий Эл, Башкортостан и Татарстан, и Пермского края.

Суд приговорил Ибрагимова к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дело в отношении других соучастников выделено в отдельное производство.

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