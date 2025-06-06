В медколледже Набережных Челнов учится 63-летний студент

Самым уважаемым студентом медицинского колледжа в Набережных Челнах является 63-летний Наис Галиуллин, подполковник в отставке, который учится на третьем курсе факультета «Лечебное дело» и проходит практику в местной поликлинике.

Мечта стать врачом была с ним с детства, вдохновлялся дядей — кардиологом, но опасался не пройти конкурс в мединститут. Вместо этого он окончил военное училище и 15 лет служил борттехником на Байконуре. Затем вернулся в Челны, стал юристом и 20 лет возглавлял адвокатскую контору, увлекаясь фитотерапией.

В 60 лет он решил поступить в медколледж, сначала на платное отделение, а затем, благодаря хорошим результатам, перевёлся на бюджетное. Учёба даётся трудно из-за большой нагрузки и возраста, но он не сдается, признавая, что назад пути нет. Он благодарен одногруппникам за поддержку и преподавателям за понимание.

Рекорд по возрасту среди студентов города также принадлежит бывшему начальнику управления ЗАГС Софии Файзуллиной, которая в 72 года окончила медколледж, пишет издание Челнинские известия.