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Глава больницы в Нижнекамске дал показания против Марселя Миннуллина

Пока неясно, достаточно ли этих показаний для п...

pixabay

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На заседании, посвященном продлению меры пресечения для главного врача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, были представлены его показания. Валеев частично признал свою вину сразу после задержания, однако в суде его свидетельства были озвучены только сегодня. Из них стало известно, что указания о заключении контракта с компанией «Поликомплекс» он получал напрямую от Минздрава, в том числе от министра Марселя Миннуллина, сообщает «Реальное время».

Пока неясно, достаточно ли этих показаний для проведения обысков в рабочем кабинете и по месту жительства чиновника. На фоне предстоящих выборов главы Татарстана, существует высокая вероятность, что Миннуллин останется на своей должности. Однако после выборов кабинет министров может быть изменен, и тогда вопросы здравоохранения могут перейти к новому руководителю.

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