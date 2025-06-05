Кассация истребовала дело о «раскулачивании» семьи бывшего ректора КАИ Алибаева

Шестой кассационный суд общей юрисдикции будет рассматривать иск прокурора Татарстана против семьи Алибаевых. Дело было передано по жалобе Айрата Ахмадеева, директора фирмы «Дайк», который свидетельствовал о передаче Тимуру Алибаеву, ректору КНИТУ-КАИ Казани, займа в 21 млн рублей.

На момент подачи иска в мае 2024 года Тимур Алибаев еще возглавлял вуз. Прокурор требовал изъять три квартиры на 9 млн рублей и взыскать с ректора и его жены 24 млн рублей, переведенные со счета Лиры Алибаевой в турецкий банк. Прокуратура утверждала, что покупка и переводы не подтверждены законными доходами, в том числе за время работы Алибаева в администрации Казани.

В сентябре 2024 года было вынесено решение о взыскании 33 млн рублей с семьи Алибаевых, однако они не явились на заседания. В феврале 2025 года Тимур Алибаев ушел с поста ректора.

Адвокат Ахмадеева пытался приобщить требования о невозврате займа, но суд отклонил. Прокуратура представила доказательства, что в день предполагаемой передачи средств мобильные телефоны супругов Алибаевых и Ахмадеева не фиксировались в Казани.

Жалоба Ахмадеева была отклонена, а апелляция поддержала решение суда, что дало возможность подать кассацию.

Апелляционные жалобы ответчиков еще не рассмотрены. Сегодня в Верховном суде Татарстана состоялось заседание, но оно было отложено из-за истребования материалов кассационной инстанцией, пишет издание «Реальное время».