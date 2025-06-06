6 июня ушёл в отставку главный полицейский Казани Надир Закиров

Сегодня Надир Закиров покинул пост руководителя Управления МВД России по Казани.

Как сообщает агентство «Татар-информ», исполняющим обязанности начальника назначен заместитель руководителя УМВД по Казани, начальник следственного управления Руслан Кяляшов.

Надир Закиров — уроженец Арского района, выпускник Казанского государственного университета и Казанского юридического института МВД России. В органы внутренних дел он поступил в 1992 году.

С мая 2022 года Закиров занимал должность начальника Управления МВД России по Казани. Он был награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка», а также медалями МВД РФ «За отличие в службе» и «За доблесть в службе».