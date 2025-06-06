6 июня ушёл в отставку главный полицейский Казани Надир Закиров
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Сегодня Надир Закиров покинул пост руководителя Управления МВД России по Казани.
Как сообщает агентство «Татар-информ», исполняющим обязанности начальника назначен заместитель руководителя УМВД по Казани, начальник следственного управления Руслан Кяляшов.
Надир Закиров — уроженец Арского района, выпускник Казанского государственного университета и Казанского юридического института МВД России. В органы внутренних дел он поступил в 1992 году.
С мая 2022 года Закиров занимал должность начальника Управления МВД России по Казани. Он был награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка», а также медалями МВД РФ «За отличие в службе» и «За доблесть в службе».
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