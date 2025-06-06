Марат Хуснуллин заявил, что ввод нового жилья в РФ рискует упасть через 3 года

Вице-премьер России Марат Хуснуллин из РТ выразил тревогу по поводу ситуации на рынке жилья, прогнозируя, что в 2027 году объем ввода жилья может либо полностью прекратиться, либо значительно сократиться. В интервью телеканалу «Россия-24» он подчеркнул, что в данный момент наблюдается «серьезная и неблагоприятная тенденция» в связи с приостановкой новых строительных проектов.

Хуснуллин отметил, что если ситуация не изменится, объем введенного жилья может сократиться на 30%. Он выразил надежду, что улучшения в ипотечном кредитовании, в том числе отмена комиссии, смогут стимулировать выдачу ипотек и смягчить последствия текущих проблем.

Кроме того, вице-премьер отметил, что многие застройщики начали откладывать реализацию проектов из-за нехватки средств для финансирования через эскроу-счета. Это, по его мнению, может привести к задержкам с вводом в эксплуатацию даже тех объектов, которые были запланированы ранее, пишет KazanFirst.