На пожаре в Казани заживо сгорела прикованная к кровати бабушка

На улице Фучика в Казани вечером накануне произошла трагедия. Как сообщили в KazanFirst, пожар вспыхнул во второй квартире на втором этаже, где проживала пожилая женщина с ограниченными возможностями.

Пожарные прибыли на место происшествия оперативно и потушили пламя, но, к сожалению, не смогли спасти женщину.

Причины и детали происшествия предстоит установить пожарным дознавателям.

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