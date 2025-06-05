На пожаре в Казани заживо сгорела прикованная к кровати бабушка
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На улице Фучика в Казани вечером накануне произошла трагедия. Как сообщили в KazanFirst, пожар вспыхнул во второй квартире на втором этаже, где проживала пожилая женщина с ограниченными возможностями.
Пожарные прибыли на место происшествия оперативно и потушили пламя, но, к сожалению, не смогли спасти женщину.
Причины и детали происшествия предстоит установить пожарным дознавателям.
Ранее мы писали о том, что татарстанец обвиняется в совершении разбойного нападения.
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