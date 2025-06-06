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Врач Коновалова рассказала, как продлить молодость без гормональных препаратов

Заместительная гормональная терапия помогает об...

pixabay

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Гинеколог-эндокринолог Мария Коновалова дала советы по продлению молодости для женщин. После 40 лет, с наступлением менопаузы, начинается старение. Заместительная гормональная терапия помогает облегчить симптомы, но это не всем подходит, сообщает МИР 24 со ссылкой на aif.ru.

Для замедления старения полезны препараты с коллагеном и биорегуляторы, которые помогают восстанавливать соединительную ткань. Их следует принимать по назначению врача. Также рекомендуются добавки с фитоэстрогенами, но они не защищают от остеопороза и могут перегружать печень. Важны витамины и минералы (A, B, E, C, D, магний, цинк и другие) и омега-3 жирные кислоты.

Важно избегать стресса и контролировать эмоции. Ароматерапия с маслами сандала, кедра, лаванды и иланг-иланга, а также методы китайской медицины — массаж, иглоукалывание и гирудотерапия, окажут положительный эффект. Ягоды годжи и финики укрепляют сердце и восстанавливают энергию.

Полезны санаторно-курортные процедуры, физиотерапия и правильное питание. Если нет возможности посетить санаторий, можно создать «домашний санаторий», чаще гуляя и принимая расслабляющий душ, а также не забывать про физическую активность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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