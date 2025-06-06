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Все свадьбы в Казани из «Чаши» перенесут в Ратушу

Временный перенос связан с тем, что в эти дни п...

pixabay

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На время проведения конкурса «Новая волна» в Казани регистрацию браков из центра семьи «Казан» («Чаша») временно перенесут в городскую Ратушу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, пишет «БИЗНЕС Online».

С 21 по 26 августа у «Чаши» запланированы ключевые события конкурса. Там установят сценическую конструкцию, стилизованную под сочинский New Wave Hall.

Временный перенос связан с тем, что в эти дни подъезд к центру семьи будет полностью перекрыт для транспорта.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 6 июня потеплеет до +25 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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