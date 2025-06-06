Муфтий Татарстана Самигуллин назвал уклонение от закята воровством у бедных

Муфтий Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в своей праздничной проповеди на Курбан-байрам заявил, что уклонение от уплаты закята при наличии на то возможностей является видом кражи. Эта информация была озвучена в официальном телеграм-канале муфтията.

Во время хутбы, прошедшей в обновленной мечети села Маскара Кукморского района, муфтий подчеркнул, что ислам рассматривает неуплату закята как присвоение чужого имущества. Он объяснил, что закят — это не просто добровольная помощь, а обязательство каждого состоятельного мусульманина поддерживать нуждающихся.

Муфтий разъяснил, что закят — это ежегодный обязательный взнос, который выплачивается из состояния, превышающего установленный минимум (нисаб). Эти деньги должны быть направлены бедным, а не оставаться у тех, кто уклоняется от их передачи.

В проповеди Камиль хазрат провел параллели между закятом и современными формами финансовых нарушений, такими как взятки, мошенничество и уклонение от налогов. Он напомнил, что за все проявления несправедливости человек понесет ответственность в Судный день, где, по его словам, «ни один бухгалтер не поможет».