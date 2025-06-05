В ГАИ Татарстана выложили фотографии жуткого ДТП в Нижнекамске

5 июня в Нижнекамске произошло ДТП. Предположительно, водитель автомобиля Lada столкнулся с мотоциклом Honda, которым управлял мужчина, родившийся в 1998 году. Оба транспортных средства двигались в одном направлении.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются.

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