Не у нас

Учёные выяснили, как солнечная буря нарушила радиационную защиту Земли

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Геомагнитная супербуря мая 2024 года вызвала необычные изменения в околоземном пространстве: электроны смогли накопить высокую энергию прямо внутри области, которая обычно ограничивает их движение к Земле. За этим процессом наблюдал японский спутник «Арасэ».

Аппарат обнаружил в пределах радиационного барьера значительное количество электронов с энергией более 3 мегаэлектронвольт. Команда Университета Нагои заключила, что частицы ускорились на месте, а не проникли в эту зону из внешнего радиационного пояса уже высокоэнергетическими.

Земное магнитное поле формирует два радиационных пояса Ван Аллена, в которых удерживаются заряженные частицы. Они могут повреждать электронику спутников. Внутренний край внешнего пояса обычно отделён от более близких к Земле областей своеобразной границей, препятствующей проникновению быстрых электронов.

Одно из возможных объяснений существования этого барьера связано с низкочастотными волнами, называемыми плазмосферным свистом. Они рассеивают электроны и помогают им попадать в атмосферу.

Во время сильной магнитной бури плазмосфера резко уменьшилась в размерах. Из-за этого высокоэнергетические электроны смогли продвинуться ближе к планете и породить хоровые волны. Эти колебания способны ускорять частицы, передавая им энергию.

После обычных геомагнитных возмущений плазмосфера восстанавливается примерно за два дня. В мае 2024 года процесс занял около 4,5 дня, поэтому электроны дольше оставались в условиях, благоприятных для ускорения.

Анализ распределения частиц по энергии и направлению движения подтвердил, что возле барьера постепенно формировалась область повышенной концентрации электронов. Это стало дополнительным аргументом в пользу их ускорения непосредственно внутри защитной зоны.

Исследование под руководством Ёсидзуми Миёси опубликовано в Geophysical Research Letters. Его результаты могут помочь в оценке радиационных рисков для спутников и совершенствовании прогнозов космической погоды, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

6 часов назад

Круговой: не удивился, что Глушенкова не вызвали в сборную РФ

Интересное в Казани

день назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных

как избавиться от кротов на дачном участке раз и навсегда народными средствами в домашних условиях

Кулинария

день назад

Смешиваю печёную свёклу с апельсином: салат получается ярким без майонеза и сложной заправки

Кулинария

день назад

Вместо обычного картофельного пюре готовлю алиго: французский гарнир с сыром тянется длинными нитями

смехотерапевт в Москве

Не у нас

день назад

«Надо с уважением относиться». Солари ответил на заявление игрока «Зенита»

Не у нас

6 часов назад

Учёные сообщили, как прошло вскрытие 400-летнего замка с затонувшего корабля

Кулинария

день назад

Лук можно превратить в сладковатую закуску без сахара: секрет в медленном приготовлении на слабом огне

Не у нас

день назад

Священник РПЦ назвал пугающие знаки: конец света идет по Писанию
Новости Татарстана
8 часов назад

Мокрый снег и до +4 градусов: прогноз погоды в Татарстане на сегодня

Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями, ме...

Новости Казани

10 минут назад

В Казани возложили цветы к мемориалу авиаконструктора Туполева

Польза

день назад

ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

Новости Татарстана

42 минуты назад

В Татарстане предложили ужесточить штрафы за игнорирование решений АТК

Наука

час назад

Казанский японовед Лариса Усманова возглавила ассоциацию исследователей
ДОМ.РФ Банк развивает экспертизу сопровождения ...
Польза
2 часа назад

ДОМ.РФ Банк развивает экспертизу сопровождения проектов КРТ в Татарстане

Кулинария

час назад

Режу картошку тонкими кружочками и выкладываю слоями: французская «Анна» удивляет корочкой

Новости Татарстана

час назад

Глава МВД наградил гаишников из Челнов за спасение людей при взрыве газа

Кулинария

3 часа назад

Венгры жарят эти лепёшки с чесноком: лангош получается пышным, румяным и сытным
Конфеты со вкусом том яма и мармеладные гайки: ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Конфеты со вкусом том яма и мармеладные гайки: 10 сладостей, которые удивят даже бывалых в Казани