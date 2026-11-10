Новости Казани

В Казани возложили цветы к мемориалу авиаконструктора Туполева

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Казани у третьего здания КНИТУ-КАИ прошла церемония возложения цветов к мемориалу Андрея Туполева, которому сегодня исполнилось бы 138 лет. В мероприятии участвовали ректор университета Кирилл Охоткин, директор Казанского авиационного завода Зуфар Миргалимов, представители Росатома, сотрудники и студенты вуза.

Охоткин напомнил, что Туполев руководил созданием первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144. Этим летом внутри такого самолета, стоящего на территории КНИТУ-КАИ с 2017 года, открыли уникальное музейное пространство. Миргалимов отметил, что Туполев умел не только конструировать самолеты, но и организовывать их производство, и призвал студентов приходить на завод.

Наследие конструктора впечатляет: свыше 100 спроектированных типов самолетов, 78 мировых рекордов и около 30 уникальных перелетов. Казань стала одной из ключевых площадок его бюро: здесь выпускали Ту-4, Ту-16, Ту-104Б, а позже — Ту-22 и Ту-160. Сегодня Казанский авиазавод продолжает традиции, производя стратегические ракетоносцы Ту-160М и пассажирские Ту-214, а через три года планирует выйти на выпуск 20 лайнеров ежегодно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

6 часов назад

Круговой: не удивился, что Глушенкова не вызвали в сборную РФ

Интересное в Казани

день назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных

откуда заводятся тараканы

Кулинария

день назад

Смешиваю печёную свёклу с апельсином: салат получается ярким без майонеза и сложной заправки

Кулинария

день назад

Вместо обычного картофельного пюре готовлю алиго: французский гарнир с сыром тянется длинными нитями

замена ступичного подшипника цена работы в Челябинске

Не у нас

день назад

«Надо с уважением относиться». Солари ответил на заявление игрока «Зенита»

Не у нас

6 часов назад

Учёные сообщили, как прошло вскрытие 400-летнего замка с затонувшего корабля

Кулинария

день назад

Лук можно превратить в сладковатую закуску без сахара: секрет в медленном приготовлении на слабом огне

Не у нас

день назад

Священник РПЦ назвал пугающие знаки: конец света идет по Писанию
Новости Татарстана
8 часов назад

Мокрый снег и до +4 градусов: прогноз погоды в Татарстане на сегодня

Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями, ме...

Не у нас

11 минут назад

Учёные выяснили, как солнечная буря нарушила радиационную защиту Земли

Польза

день назад

ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

Не у нас

37 минут назад

Почему на iPhone заканчивается память и как освободить место

Новости Татарстана

43 минуты назад

В Татарстане предложили ужесточить штрафы за игнорирование решений АТК
ДОМ.РФ Банк развивает экспертизу сопровождения ...
Польза
2 часа назад

ДОМ.РФ Банк развивает экспертизу сопровождения проектов КРТ в Татарстане

Не у нас

52 минуты назад

Учёные связали рост арктического ледника с началом нового ледникового периода

Наука

час назад

Казанский японовед Лариса Усманова возглавила ассоциацию исследователей

Кулинария

час назад

Режу картошку тонкими кружочками и выкладываю слоями: французская «Анна» удивляет корочкой
Конфеты со вкусом том яма и мармеладные гайки: ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Конфеты со вкусом том яма и мармеладные гайки: 10 сладостей, которые удивят даже бывалых в Казани