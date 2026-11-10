В Казани возложили цветы к мемориалу авиаконструктора Туполева

В Казани у третьего здания КНИТУ-КАИ прошла церемония возложения цветов к мемориалу Андрея Туполева, которому сегодня исполнилось бы 138 лет. В мероприятии участвовали ректор университета Кирилл Охоткин, директор Казанского авиационного завода Зуфар Миргалимов, представители Росатома, сотрудники и студенты вуза.

Охоткин напомнил, что Туполев руководил созданием первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144. Этим летом внутри такого самолета, стоящего на территории КНИТУ-КАИ с 2017 года, открыли уникальное музейное пространство. Миргалимов отметил, что Туполев умел не только конструировать самолеты, но и организовывать их производство, и призвал студентов приходить на завод.

Наследие конструктора впечатляет: свыше 100 спроектированных типов самолетов, 78 мировых рекордов и около 30 уникальных перелетов. Казань стала одной из ключевых площадок его бюро: здесь выпускали Ту-4, Ту-16, Ту-104Б, а позже — Ту-22 и Ту-160. Сегодня Казанский авиазавод продолжает традиции, производя стратегические ракетоносцы Ту-160М и пассажирские Ту-214, а через три года планирует выйти на выпуск 20 лайнеров ежегодно.