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Почему на iPhone заканчивается память и как освободить место

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Одной из причин нехватки свободного пространства на iPhone может быть рост объёма раздела «Системные данные». Об этом пишет Engadget, отмечая, что в нём хранятся различные файлы, необходимые для работы iOS.

В частности, туда входят временные данные приложений, системные журналы, загруженные шрифты, клавиатуры и голосовые файлы Siri. Иногда в разделе также остаётся скачанное обновление системы, которое ещё не было установлено.

Размер хранилища постоянно меняется и зависит от того, какими приложениями пользуется владелец смартфона. В отдельных случаях системные файлы занимают десятки гигабайт, но после автоматической очистки их объём может уменьшиться.

В качестве одного из способов освободить место эксперты Engadget предлагают перезагрузить устройство. Такая процедура иногда удаляет часть временных данных, хотя эффект не гарантирован. Полностью очистить системный раздел нельзя, поскольку содержащиеся в нём файлы нужны для функционирования iPhone.

Если свободная память снова быстро заканчивается, одной перезагрузки будет недостаточно. Пользователям рекомендуют удалить приложения и файлы, которыми они не пользуются, а также проверить объём фотографий, видеозаписей и загруженного контента из стриминговых сервисов, сообщает "Самара Онлайн 24".

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