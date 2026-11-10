Почему на iPhone заканчивается память и как освободить место
Одной из причин нехватки свободного пространства на iPhone может быть рост объёма раздела «Системные данные». Об этом пишет Engadget, отмечая, что в нём хранятся различные файлы, необходимые для работы iOS.
В частности, туда входят временные данные приложений, системные журналы, загруженные шрифты, клавиатуры и голосовые файлы Siri. Иногда в разделе также остаётся скачанное обновление системы, которое ещё не было установлено.
Размер хранилища постоянно меняется и зависит от того, какими приложениями пользуется владелец смартфона. В отдельных случаях системные файлы занимают десятки гигабайт, но после автоматической очистки их объём может уменьшиться.
В качестве одного из способов освободить место эксперты Engadget предлагают перезагрузить устройство. Такая процедура иногда удаляет часть временных данных, хотя эффект не гарантирован. Полностью очистить системный раздел нельзя, поскольку содержащиеся в нём файлы нужны для функционирования iPhone.
Если свободная память снова быстро заканчивается, одной перезагрузки будет недостаточно. Пользователям рекомендуют удалить приложения и файлы, которыми они не пользуются, а также проверить объём фотографий, видеозаписей и загруженного контента из стриминговых сервисов, сообщает "Самара Онлайн 24".
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