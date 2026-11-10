Новости Татарстана

Глава МВД наградил гаишников из Челнов за спасение людей при взрыве газа

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отметил наградами сотрудников ведомства, проявивших мужество при спасении людей. Среди награжденных — трое автоинспекторов из Татарстана: старший лейтенант Алексей Сабиров, младший лейтенант Максим Даянов и лейтенант Ильгиз Шамсутдинов, которые вывели жителей многоэтажки в Набережных Челнах после взрыва газового баллона. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Взрыв произошел утром 28 июня в пятиэтажке 11-го комплекса. Алексей Сабиров и Максим Даянов, заступившие в патруль, услышали мощный хлопок на проспекте Мира и через пять минут были на месте. К ним присоединился Ильгиз Шамсутдинов, только что завершивший ночную смену. Сабиров забежал в подъезд и на втором этаже нашел хозяйку квартиры, где случилось ЧП: женщина укрылась в ванной, получив ожоги рук и волос. Инспектор расчистил завалы и вывел ее на улицу.

Затем полицейский освободил заблокированный выбитой дверью выход из соседних квартир и помог выбраться молодой женщине с ребенком и пожилой паре. Всего спасли семь взрослых и одного малыша. Пострадавшую госпитализировали, а сам Сабиров надышался гарью, но от госпитализации отказался и продолжил патрулирование. За смелость его наградили медалью МВД России «За смелость во имя спасения», а Даянову и Шамсутдинову вручили почетные грамоты ведомства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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