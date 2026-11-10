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Учёные связали рост арктического ледника с началом нового ледникового периода

Служба новостей Автор статьи
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Примерно две тысячи лет назад в Арктике началось увеличение ледяного покрова, которое исследователи рассматривают как возможное начало нового ледникового периода. Но дальнейшее развитие этого процесса оказалось под влиянием глобального потепления. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Science.

Объектом работы стал ледяной покров Барнса, расположенный на острове Баффинова Земля в канадском Нунавуте. Он представляет собой остаток Лаврентийского ледникового щита, некогда покрывавшего значительную часть Канады и север США.

Согласно реконструкции учёных, около трёх тысяч лет назад древний ледниковый щит достиг наименьшей площади. Затем климат постепенно охладился, и примерно через тысячу лет началось повторное накопление льда.

Для восстановления хронологии специалисты изучили растения, сохранившиеся под ледником. Поскольку покров Барнса не перемещается по поверхности горных пород, растительность остаётся подо льдом даже при его расширении. Возраст образцов установили с помощью анализа углерода-14.

Исследователи считают, что отсчёт нового ледникового периода следует вести с момента возобновления роста льда. При естественном развитии климатических процессов возвращение Лаврентийского щита к прежним размерам могло бы занять примерно 30 тысяч лет.

Тем не менее во второй половине XX века ситуация изменилась: к 1960-м годам Барнс уже терял за лето больше льда, чем получал зимой. По расчётам, в ближайшие столетия ледник может исчезнуть. Повышенная концентрация парниковых газов делает сроки возможного наступления нового ледникового периода ещё менее определёнными, сообщает "Самара Онлайн 24".

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