Новости Татарстана

В Татарстане предложили ужесточить штрафы за игнорирование решений АТК

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На совместном заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку и экспертного совета при нем рассмотрели законопроект, предусматривающий повышение штрафов за неисполнение решений антитеррористических комиссий. Сейчас для граждан наказание составляет 3 тысячи рублей, для должностных лиц — 20 тысяч, для юридических — 50 тысяч. Авторы инициативы предлагают увеличить суммы до 5, 50 и 200–300 тысяч рублей соответственно.

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин пояснил, что действующие санкции были установлены около десяти лет назад и потеряли актуальность. По его словам, организации воспринимают их как операционные расходы, а более 65% юрлиц и индивидуальных предпринимателей в течение года повторно совершают аналогичные правонарушения. Законопроект также предполагает уравнять размеры штрафов по обеим частям статьи 2.15 КоАП РТ.

Кроме того, на заседании обсудили ситуацию в исправительных учреждениях республики. Замначальника УФСИН по РТ Эльдар Аллахвердиев сообщил, что в 29 колониях и СИЗО содержатся более 5,4 тысячи человек. За девять месяцев 2026 года число преступлений в учреждениях снизилось на 60% — с 10 до 4, еще 86 удалось предотвратить. Побегов и особо учитываемых преступлений не зафиксировано.

Также по представлению председателя Верховного суда РТ Азата Гильмутдинова на должности мировых судей в разных районах республики рекомендованы шесть кандидатов, включая одного судью в отставке.

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