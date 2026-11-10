Онкологи Татарстана удалили пациенту простату, разросшуюся в 10 раз

Хирурги Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана провели сложную операцию мужчине, у которого предстательная железа увеличилась в десять раз и проникла в мочевой пузырь. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Патологию выявили во время диспансеризации, когда у пациента диагностировали рак простаты. Из-за сильного разрастания органа мужчина испытывал серьезные проблемы с мочеиспусканием.

Врачи полностью удалили предстательную железу, после чего восстановили соединение мочевого пузыря с мочеиспускательным каналом и естественный отток мочи. Операция прошла успешно, пациент уже выписан домой.