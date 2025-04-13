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Ученые в панике: «ворота в ад» в Якутии продолжают расти

В Верхоянском районе Якутии, примерно в 660 км ...

Фото: rscf.ru

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В Верхоянском районе Якутии, примерно в 660 км от Якутска, находится необычный природный объект — Батагайская впадина, которую в народе называют «воротами в ад». Это крупнейший провал в вечной мерзлоте, и он продолжает расти.

Как появился кратер

Формирование впадины началось в 1960-х годах. Сейчас её длина уже около километра, а глубина достигает 100 метров. Учёные отмечают, что кратер расширяется с каждым годом, особенно быстро — на южной стороне, где прирост достигает до 15 метров в год.

Что говорят учёные

По данным МГУ и РАН, причина — глобальное потепление, которое вызывает активное таяние вечной мерзлоты. Это не только увеличивает размеры самого кратера, но и может спровоцировать появление новых. Оттаивание также приводит к выделению метана — газа, ускоряющего климатические изменения и провоцирующего оползни.

Кроме того, изменения в мерзлоте сказываются на качестве воды в реках — она становится менее пригодной для использования.

Батагайская впадина — тревожный сигнал, показывающий, как быстро меняется климат в северных регионах и какие последствия это может нести.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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