Снят вопрос, сколько денег предельно можно вернуть за лечение

Россияне могут вернуть часть расходов на врачей, анализы, стоматологию и другие платные медицинские услуги через социальный налоговый вычет. При обычном лечении сумма возврата может достигать 19,5 тысячи рублей в год, рассказал депутат Государственной думы Алексей Куринный РИА Новости.

Платные медицинские услуги давно стали заметной статьей расходов для многих семей. Приемы специалистов, обследования, анализы и лечение зубов за год могут складываться в существенную сумму.

По словам Куринного, часть таких затрат государство позволяет компенсировать. Речь идет о социальном налоговом вычете.

При обычном лечении вернуть можно до 19,5 тысячи рублей за год. Под действие вычета попадают не только приемы врачей, но также платные анализы и стоматологические услуги.

Для дорогостоящего лечения действует иной порядок. К этой категории депутат отнес сложные операции, экстракорпоральное оплодотворение, имплантацию и гемодиализ.

В таких случаях человек может вернуть 13 процентов от всей потраченной суммы. Однако возврат не может быть больше налога на доходы физических лиц, который гражданин фактически уплатил за соответствующий год.

Поэтому единого максимального размера компенсации за любое лечение нет. Для обычных медицинских услуг действует ограничение в 19,5 тысячи рублей, а при дорогостоящем лечении сумма зависит от расходов пациента и размера уплаченного налога.

Претендовать на вычет может налоговый резидент России, который платил налог на доходы физических лиц в том же году, когда оплачивал медицинские услуги.

Оформлять возврат разрешается ежегодно. Также можно собрать документы сразу за три года.

Получить вычет можно не только за собственное лечение. Компенсация положена и в случае оплаты медицинской помощи родителям, ребенку или супругу. В такой ситуации потребуется подтвердить родство, например свидетельством о рождении или браке.

Один из способов оформления — дождаться окончания года, заполнить декларацию 3-НДФЛ, собрать документы о расходах и обратиться в налоговую инспекцию. Заявление можно подать лично или отправить письмом.

Другой вариант — оформить вычет через работодателя. Для этого сначала нужно подтвердить право на возврат в налоговой службе. После этого работодатель перестанет удерживать налог на доходы физических лиц из зарплаты, пока сумма вычета не будет исчерпана.

Куринный назвал самым удобным способом личный кабинет налогоплательщика. Там можно заполнить декларацию и приложить электронные копии справок из медицинских организаций.

По словам депутата, клиники знают установленный порядок и могут выдать нужную справку как на бумаге, так и в электронном виде.

Некоторые медицинские организации уже сами передают сведения в Федеральную налоговую службу. В этом случае данные о расходах появляются в личном кабинете автоматически.

Если часть клиник информацию не направила, документы по ним нужно добавить самостоятельно. После этого система рассчитает размер положенной компенсации.

Сведения о доходах и уплаченном налоге поступают в налоговую от работодателя. Пользователю остается проверить данные и указать банковский счет для перечисления денег.

По словам Куринного, обычно после оформления возврат поступает на карту в течение одного-двух месяцев.

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