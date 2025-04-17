Ученые смогли воссоздать звук, который идет из ацтекского свистка смерти
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Исследователи из The Action Lab смогли воспроизвести звук древнего музыкального артефакта, известного как «свисток смерти», который использовался в культурах Мезоамерики. По форме он напоминает обычный свисток, но издаёт по-настоящему пугающий звук.
Считается, что такой свисток применяли в ритуалах жертвоприношений или на поле боя — чтобы вселять страх в противников. Модель инструмента была создана при помощи 3D-принтера на основе оригинала, обнаруженного археологами в Мексике в конце прошлого века.
По словам учёных, свист, издаваемый этим артефактом, напоминает нечто среднее между криком отчаяния и резким свистом ветра. Он производит по-настоящему тревожное впечатление.
Интересно, что конструкция инструмента повторяет особенности человеческой гортани. Когда в него дуют, воздушный поток внутри разделяется, вызывая звуковые колебания. Эти волны двигаются внутри свистка и выходят через специальное отверстие, создавая характерный гул. Дополнительный эффект возникает за счёт шарика из пробки внутри корпуса, который подпрыгивает под напором воздуха, усиливая звучание, пишет Кулик.
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