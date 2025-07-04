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Обнаружена связь между древним потеплением и исчезновением пожаров

Обнаружена связь между древним потеплением и ис...

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Исследования китайских ученых показали, что палеоцен-эоценовый термический максимум, произошедший около 55 миллионов лет назад и вызвавший глобальное потепление на 11 градусов, не был связан с пожарами. Ранее считалось, что причиной повышения температуры могла стать углеродная эмиссия от торфяных пожаров, но новые данные опровергли эту гипотезу.

Ученые обнаружили, что в этот период наблюдался резкий спад концентрации черного углерода в отложениях, что свидетельствует о почти полном исчезновении пожаров, несмотря на рост растительности. Особенно это касалось субтропических лесов с плотными кронами, которые начали вытеснять открытые пространства и снижать вероятность крупных пожаров. Таким образом, потепление не стало причиной увеличения числа пожаров, а наоборот, ускоряло их исчезновение в некоторых регионах. Работа была опубликована в журнале Science China Earth Sciences.

Также исследователи установили, что потепление привело к повышению осадков и влажности, что создавало условия, неблагоприятные для распространения природных пожаров. Это открытие меняет наши представления о связи климата и пожаров и может повлиять на прогнозы изменения частоты и силы пожаров в условиях глобального потепления.

Источник: kazanonline24.ru

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