Питьё соды может вызвать проблемы с желудком и сердцем

Врачи предупредили о возможных рисках употребления пищевой соды, особенно если полагаться на народные методы лечения.

Многим знаком совет использовать соду для устранения изжоги, но не все осознают, к каким последствиям это может привести.

Если принимать соду для борьбы с изжогой, не используя специализированные лекарства, можно столкнуться с такими проблемами, как желудочковая тахикардия и дефицит калия и натрия в крови. В некоторых случаях сода может повредить работу сердца.

Как пояснили специалисты, уровень pH крови должен поддерживаться в очень узких пределах. Бесконтрольное употребление щелочных растворов, таких как сода с водой, может нарушить этот баланс и вызвать опасные состояния.

Кроме того, регулярное использование соды без должного лечения может усугубить проблемы с желудком. Постоянные приступы изжоги — это сигнал организма о необходимости медицинской помощи, поэтому врачи рекомендуют обращаться к специалистам, пишет ИА ЕЛЬ.

Источник: akpars.ru