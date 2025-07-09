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Учёные поняли, почему малыши часто плачут ночью

Учёные объяснили, почему младенцы часто плачут ...

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Специалисты из университета шведского города Уппсала выяснили, почему новорождённые часто просыпаются и плачут по ночам. В исследовании участвовали 998 близнецов — как однояйцевых, так и разнояйцевых. Такой подход позволил понять, как сильно на поведение ребёнка влияют гены, а как — условия окружающей среды.

Выяснилось, что склонность младенца к плачу в значительной степени определяется наследственностью. В возрасте двух месяцев генетика объясняет около половины таких случаев, а к пяти месяцам — уже до 70%.

Частота ночных пробуждений, напротив, почти полностью зависит от среды: режима дня, вечерних ритуалов и условий сна. По данным анкет, которые заполняли родители, влияние внешней среды на ночные пробуждения составляет около 90%.

Что касается того, как быстро ребёнок снова засыпает, тут всё сложнее. У самых маленьких эта особенность в основном формируется под влиянием условий, но ближе к пяти месяцам большее значение начинают играть гены.

Источник: mir24.tv

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