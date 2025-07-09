В Татарстане скрыли данные о рождаемости за 2025 год

Редакция «Вечерней Казани» обратилась в управление ЗАГСа РТ с просьбой предоставить свежую демографическую статистику, но получила отказ — сообщили, что данных пока нет. Это вызывает вопросы, ведь с 2026 года эффективность глав регионов будут оценивать по показателям рождаемости.

По данным 2024 года, в Татарстане родилось на 2,5 тысячи детей меньше, чем в 2023-м — всего 33,9 тысячи. Одновременно смертность выросла с 42,8 до 45 тысяч, а естественная убыль увеличилась на 53%.

Хотя в республике действуют программы поддержки семей — от маткапитала до денежных выплат и льгот — ожидаемого эффекта они не дали. Раис Татарстана Рустам Минниханов ещё в январе заявлял, что нужны кардинальные меры, так как существующие меры не приносят результата.

По мнению экспертов, причина снижения рождаемости — в социальных и экономических трудностях: высокой стоимости жилья, нестабильности и ориентации людей на личный комфорт. Некоторые считают, что ситуацию могут изменить миграция, гибкие формы занятости, уважение к родительству и даже такие нестандартные меры, как многоженство — особенно в исламских регионах.

Специалисты предупреждают: без серьёзных шагов страна столкнётся с нехваткой рабочих рук, падением темпов роста и ослаблением на мировой арене.