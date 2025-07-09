Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Котенкова

В Татарстане скрыли данные о рождаемости за 2025 год

Глав регионов будут оценивать по показателям ро...

Подписаться на Дзен.канал

Редакция «Вечерней Казани» обратилась в управление ЗАГСа РТ с просьбой предоставить свежую демографическую статистику, но получила отказ — сообщили, что данных пока нет. Это вызывает вопросы, ведь с 2026 года эффективность глав регионов будут оценивать по показателям рождаемости.

По данным 2024 года, в Татарстане родилось на 2,5 тысячи детей меньше, чем в 2023-м — всего 33,9 тысячи. Одновременно смертность выросла с 42,8 до 45 тысяч, а естественная убыль увеличилась на 53%.

Хотя в республике действуют программы поддержки семей — от маткапитала до денежных выплат и льгот — ожидаемого эффекта они не дали. Раис Татарстана Рустам Минниханов ещё в январе заявлял, что нужны кардинальные меры, так как существующие меры не приносят результата.

По мнению экспертов, причина снижения рождаемости — в социальных и экономических трудностях: высокой стоимости жилья, нестабильности и ориентации людей на личный комфорт. Некоторые считают, что ситуацию могут изменить миграция, гибкие формы занятости, уважение к родительству и даже такие нестандартные меры, как многоженство — особенно в исламских регионах.

Специалисты предупреждают: без серьёзных шагов страна столкнётся с нехваткой рабочих рук, падением темпов роста и ослаблением на мировой арене.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священник объяснил, нужно ли креститься, проходя мимо храма

Гид по скидкам Казани

день назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

как побороть борщевик

Не у нас

день назад

ДНК египтянина эпохи пирамид раскрывает древние генетические связи

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Не только чак-чак: где в Казани зажигают по-настоящему

шпаклевание потолка под покраску в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

Священник предложил наказание за празднование Дня Ивана Купалы

Не у нас

день назад

Неандертальцы оставили следы на португальских пляжах

Не у нас

день назад

Исследование показало, что одиночество по-разному влияет на досуг по гендеру

Не у нас

день назад

Новая технологическая волна угрожает привычным IT-гигантам

Новости Казани

день назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов
Новости Казани
37 минут назад

Казань получит ещё 1,2 миллиарда на строительство второй ветки метро

На вторую линию метро в Казани выделят ещё 1,2 ...

Новости Татарстана

22 минуты назад

В Татарстане скрыли данные о рождаемости за 2025 год

Гид по скидкам Казани

день назад

Проверено пациентами: топ стоматологий Казани с хорошей репутацией

Новости Казани

42 минуты назад

В Казани отремонтируют концертный зал Сайдашева

Новости Татарстана

47 минут назад

В Татарстане направят 348 миллионов рублей на поддержку пожилых и инвалидов
Детская железная дорога в Казани увеличила пере...
Новости Казани
21 час назад

Детская железная дорога в Казани увеличила перевозки на 22%

Новости Татарстана

52 минуты назад

Минниханов вручил сельхозслужбам Татарстана 105 автомобилей

Не у нас

57 минут назад

Учёные поняли, почему малыши часто плачут ночью

Не у нас

час назад

Мигранта, спасшего ребёнка, могут посадить в тюрьму с аллигаторами
Интересное в Казани
6 дней назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью