Экспорт сельхозпродуктов из РТ превысил 2 миллиарда долларов

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что за последние пять лет республика поставила за рубеж сельскохозяйственную продукцию на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Об этом он заявил на открытии международной выставки «Агроволга 2025», которая стартовала на площадке «Казань Экспо».

По словам главы региона, продукция татарстанских аграриев экспортировалась в 56 стран. Он отметил, что республика полностью обеспечивает себя основными продуктами питания и делает значительный вклад в продовольственную безопасность страны.

До церемонии открытия Минниханов ознакомился с экспозицией выставки, где представлена продукция более 400 компаний из 27 стран. Выставка продлится до 11 июля.

Источник: tatar-inform.ru