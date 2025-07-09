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Люди с высоким IQ чаще отвергают мораль

Интеллект и мораль: чем умнее человек, тем мень...

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Британские исследователи из Университета Эдинбурга поставили под сомнение устоявшееся мнение о связи высокого интеллекта с крепкими моральными убеждениями. Проведя два масштабных исследования, они пришли к неожиданному выводу: чем выше уровень интеллекта, тем меньше человек придерживается традиционных моральных ценностей.

В исследовании приняли участие свыше 1600 жителей Великобритании. Участники проходили тесты на умственные способности, а также заполняли анкеты, где оценивались их моральные установки. Как выяснилось, люди с хорошо развитым абстрактным и вербальным мышлением чаще выражают сомнение в таких моральных основах, как забота о других или уважение к авторитетам, сообщает Naked Science.

Ученые объяснили это тем, что обладатели высокого IQ склонны к критическому мышлению — они реже воспринимают моральные нормы как нечто данное, чаще подвергая их логическому осмыслению, в отличие от тех, кто руководствуется эмоциями.

Источник: Naked Science

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