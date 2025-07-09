Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Котенкова

В Татарстане замедлился рост цен на такси

Цены на такси в Татарстане растут медленнее

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По итогам первого полугодия 2025 года сервис Яндекс Такси отметил замедление роста цен в Республике Татарстан. Аналитики оценили среднюю стоимость одной минуты поездки, исключив корпоративные тарифы, чтобы учесть влияние сезонности, дорожной ситуации и других факторов.

С июля 2024 по июнь 2025 года средняя стоимость минуты поездки в Татарстане и Казани увеличилась на 10% — с 22 до 24 рублей. Для сравнения, в Москве рост составил 16% — с 31 до 36 рублей.

Рост замедлился по сравнению с предыдущими годами, когда рынок испытывал нехватку водителей и перестраивался на фоне экономических изменений. В последние месяцы спрос и предложение чаще совпадают, и система реже применяет повышающие коэффициенты.

Например, этой зимой, благодаря мягкой погоде, цены в декабре росли в 1,5 раза медленнее, чем годом ранее, а в январе — вдвое медленнее.

Рост цен всё же продолжается, в основном из-за подорожания автомобилей, их обслуживания и изменений в миграционном законодательстве. Также важно сохранять привлекательные условия для водителей, чтобы удержать их на рынке.

Сервис сотрудничает примерно с миллионом водителей по всей стране, половина из них — подработчики. Они закрывают около 20% заказов в часы повышенного спроса и помогают сдерживать рост цен.

Источник: Яндекс Такси

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