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В России появился новый препарат от синдрома Кушинга

В России одобрили препарат от синдрома Кушинга

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Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат для лечения синдрома Кушинга — «Истуриса» (осилодростат). Разработкой занималась компания Recordati Rare Diseases, дочерняя структура итальянского фармконцерна Recordati. Разрешение на использование в России было получено в июне 2025 года.

Синдром Кушинга — редкое заболевание, при котором надпочечники вырабатывают избыток кортизола. Это может привести к серьёзным последствиям: сердечной и лёгочной недостаточности, гипертонии и частым переломам.

«Истуриса» стала первым в России препаратом с активным веществом осилодростат, блокирующим фермент 11-бета-гидроксилазу, который участвует в финальном этапе выработки кортизола. Ранее препарат уже был одобрен в США в 2020 году. Изначально разработку вела компания Novartis, но затем права были переданы Recordati.

Источник: GxP News

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