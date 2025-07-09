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Скоростная дорога от Казани до Екатеринбурга готова к открытию

Участок трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга ...

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Движение по новому участку трассы М-12, соединяющему Казань и Екатеринбург, планируется запустить уже в июле. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в рамках выставки ИННОПРОМ.

Протяжённость участка составляет 275 километров. По словам главы региона, трасса крайне востребована как для пассажирских, так и для грузовых перевозок, и все работы идут в активном темпе.

Ранее, в феврале, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что строительство дороги продолжается в высоком темпе. В дальнейшем трассу планируют продлить до Тюмени — это должно произойти к 2026 году.

Напомним, участок М-12 от Москвы до Казани уже открыт с конца 2023 года.

Источник: evening-kazan.ru

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