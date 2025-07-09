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Православные считают смерть следствием греха, а не кары

Священники: смерть — следствие падения мира, а ...

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Тема смерти всегда волновала людей, особенно в православной традиции. Здесь её рассматривают не как наказание, а как неизбежное последствие грехопадения, которое затронуло весь мир.

По словам священнослужителей, земная жизнь — лишь временная остановка, а истинный дом человека — рядом с Богом. Особенно тяжело воспринимается смерть детей, но вера помогает найти в этом духовный смысл. Православие учит, что души крещёных младенцев сразу попадают в Царство Небесное — место, где нет боли и страданий.

Психолог Александр Ткаченко напомнил, что в Евангелии описаны случаи, когда Иисус возвращал жизнь детям. Это подчёркивает: смерть — не проявление божественной воли, а свидетельство несовершенства мира.

Богослов Алексей Осипов рассказал историю матери, готовой отдать свою жизнь за ребёнка, и отметил: вера помогает верующим надеяться на воссоединение с близкими в вечности.

Для многих православных смерть — это не конец, а переход к новой, вечной жизни. А утрата родных — временная разлука, которую помогает пережить надежда и любовь.

Источник: МК в Калининграде

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