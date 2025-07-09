Казань получит ещё 1,2 миллиарда на строительство второй ветки метро

На продолжение строительства первого участка второй линии метро в Казани дополнительно выделят 1,2 млрд рублей. Средства поступят из республиканского бюджета, а заказчиком работ выступит Главстрой, сообщает портал госзакупок.

Дополнительное финансирование направят на выполнение земляных работ, укладку верхнего слоя железнодорожного пути, строительство тоннелей и инженерных сооружений. Также на станции «100-летие ТАССР» запланированы работы по гидроизоляции платформы и вестибюлей.

Ранее в мае стало известно о выделении ещё 1,9 млрд рублей на этот же участок. Общая стоимость строительства первых четырёх станций, соединённых тоннелем протяжённостью 5,7 км, составляет около 41 млрд рублей. Ещё 6 млрд рублей планируется потратить на перенос инженерных сетей и устройство объездных дорог.

Напомним, строительство началось в июле 2019 года, завершить его планируют в 2027 году при стабильном финансировании. Кроме того, вторую линию соединят с первой 361-метровой веткой и подземным пересадочным узлом между станциями «Улица Юлиуса Фучика» и «Дубравная».

Источник: БИЗНЕС Online