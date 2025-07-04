Иерей Колесников объяснил, почему в храмах чаще всего бывают пожилые женщины

В православных храмах в основном можно встретить женщин пожилого возраста. Что стоит за тем, что молодежь реже посещает церковь? Этот вопрос издание "Столица 58" обсудило с иереем Павлом Колесниковым, настоятелем Митрофановской церкви города Пензы и председателем миссионерского отдела Пензенской епархии.

Священник отметил, что женщины традиционно составляют большинство прихожан, начиная с времен апостолов. По его словам, у креста Иисуса Христа тоже в основном стояли женщины, и такая ситуация сохраняется до сих пор.

Он добавил, что среди прихожан есть и молодые женщины, но их меньше. Причина кроется в жизненном опыте: с возрастом люди начинают осознавать важность поддержки в трудные моменты, и многие начинают искать утешение и помощь в Боге. Молодые люди, по его мнению, обычно полны уверенности в своих силах и способны преодолевать проблемы без внешней помощи. Однако, столкнувшись с серьезными трудностями, когда справиться с ними невозможно в одиночку, они обращаются к Богу, который всегда готов помочь.

Источник: stolica58.ru