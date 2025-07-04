Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Иерей Колесников объяснил, почему в храмах чаще всего бывают пожилые женщины

Иерей Павел Колесников объяснил, почему в храма...

Подписаться на Дзен.канал

В православных храмах в основном можно встретить женщин пожилого возраста. Что стоит за тем, что молодежь реже посещает церковь? Этот вопрос издание "Столица 58" обсудило с иереем Павлом Колесниковым, настоятелем Митрофановской церкви города Пензы и председателем миссионерского отдела Пензенской епархии.

Священник отметил, что женщины традиционно составляют большинство прихожан, начиная с времен апостолов. По его словам, у креста Иисуса Христа тоже в основном стояли женщины, и такая ситуация сохраняется до сих пор.

Он добавил, что среди прихожан есть и молодые женщины, но их меньше. Причина кроется в жизненном опыте: с возрастом люди начинают осознавать важность поддержки в трудные моменты, и многие начинают искать утешение и помощь в Боге. Молодые люди, по его мнению, обычно полны уверенности в своих силах и способны преодолевать проблемы без внешней помощи. Однако, столкнувшись с серьезными трудностями, когда справиться с ними невозможно в одиночку, они обращаются к Богу, который всегда готов помочь.

Источник: stolica58.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

РПЦ объяснила, когда молиться на коленях недопустимо

Интересное в Казани

день назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью

уничтожение борщевика в москве

Не у нас

12 часов назад

Священники рассказали, о чем не стоит говорить на исповеди

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Проверено пациентами: топ стоматологий Казани с хорошей репутацией

обучение токарному делу в Москве

Не у нас

день назад

Палеогенетики расшифровали геном древнего египтянина

Не у нас

день назад

Священники объясняют, когда Господь забирает человека к себе

Не у нас

12 часов назад

Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в колбасах и сосисках

Не у нас

12 часов назад

Ученые ТюмГУ выяснили, как жирная еда и инфекции влияют на пищеварение

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане продолжают регистрировать границы территориальных зон
Новости Татарстана
2 дня назад

​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 нелегальных мигрантов

В МВД Татарстана подвели итоги первого этапа оп...

Новости Татарстана

4 минуты назад

Эксперт из КФУ определила профессии с наибольшим доходом в 2025 году

Не у нас

4 минуты назад

Священники объяснили, есть ли шанс на спасение у атеистов и самоубийц

Не у нас

19 минут назад

Иерей Колесников объяснил, почему в храмах чаще всего бывают пожилые женщины

Не у нас

2 часа назад

Названы четыре главных искушения, разрушающих духовность верующих
Минниханов обсуждает развитие торговых связей с...
Новости Татарстана
2 дня назад

Минниханов обсуждает развитие торговых связей с Турцией в Анкаре

Не у нас

5 часов назад

Норвежские ученые выяснили, как ходьба помогает предотвратить боль в спине

Не у нас

7 часов назад

Женщины находят мужчин с полнотой привлекательными

Не у нас

12 часов назад

Туристы активнее выбирают курорты Абхазии

Maximus Global — фитнес, который подходит всей ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Maximus Global — фитнес, который подходит всей семье