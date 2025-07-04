Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Названы четыре главных искушения, разрушающих духовность верующих

Открыты четыре опасных искушения, которые могут...

Подписаться на Дзен.канал

Открыты четыре опасных искушения, которые могут привести верующих к духовному падению.

Каждый день человек сталкивается с выбором между тем, что правильно, и тем, что хочется. Для верующих этот выбор зачастую становится испытанием их веры. Многие считают, что таким образом Бог проверяет их способность сопротивляться искушениям.

Преподобный Никодим Святогорец утверждал, что самые сильные и опасные искушения подстерегают человека ближе к завершению его жизненного пути. Первым искушением является сомнение в вере. Оно усиливается, когда молитвы кажутся неуслышанными и остаются без ответа.

Второе искушение – отчаяние, которое проявляется в утрате веры в Божье милосердие и надежды на возможность изменений в жизни. Третье искушение – тщеславие, которое выражается в гордости за собственные достижения, мыслях о своей важности или желании быть замеченным другими. Эти чувства могут отвлечь от истинной духовности.

Также немалую опасность представляет гнев и осуждение других людей. Это искушение разрушает любовь и терпимость, мешая духовному росту.

Преподобный Никодим советовал верующим укреплять свою веру через молитву и обращаться к Богу за помощью в трудные моменты.

Источник: akpars.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

РПЦ объяснила, когда молиться на коленях недопустимо

Интересное в Казани

день назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью

летучие мыши практичные создания

Не у нас

день назад

Палеогенетики расшифровали геном древнего египтянина

Интересное в Казани

3 дня назад

Мертвый зуб — живая проблема: стоматолог из Казани рассказал, как коронка спасает от удаления

вставить стекло в дверь в Новосибирске

Не у нас

11 часов назад

Священники рассказали, о чем не стоит говорить на исповеди

Не у нас

день назад

Священники объясняют, когда Господь забирает человека к себе

Не у нас

10 часов назад

Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в колбасах и сосисках

Не у нас

10 часов назад

Ученые ТюмГУ выяснили, как жирная еда и инфекции влияют на пищеварение

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане продолжают регистрировать границы территориальных зон
Новости Казани
18 часов назад

Более 250 жителей под Казанью остались без газа

В поселке Новая Константиновка под Казанью боле...

Не у нас

39 минут назад

Названы четыре главных искушения, разрушающих духовность верующих

Интересное в Казани

день назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью

Не у нас

3 часа назад

Норвежские ученые выяснили, как ходьба помогает предотвратить боль в спине

Не у нас

4 часа назад

Биологи показали, как гормоны плаценты изменили структуру человеческого мозга
​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 не...
Новости Татарстана
день назад

​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 нелегальных мигрантов

Не у нас

5 часов назад

Женщины находят мужчин с полнотой привлекательными

Не у нас

10 часов назад

Ученые ТюмГУ выяснили, как жирная еда и инфекции влияют на пищеварение

Не у нас

10 часов назад

Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в колбасах и сосисках
Интересное в Казани
6 дней назад

Современные стандарты жилья: разбираем на примере, как должен выглядеть новый дом в Казани в 2025