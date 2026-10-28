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В Нью-Йорке нашли капсулу из 2317 года с пугающим пророчеством

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В интернете вновь обсуждают загадочную историю о металлической капсуле, которую якобы обнаружили строители в Нью-Йорке. Согласно распространенной легенде, внутри находилось послание из 2317 года с предупреждением о катастрофе, способной уничтожить человечество. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

По одной из версий, необычный предмет нашли во время строительных работ еще в середине XX века. Контейнер якобы был изготовлен из неизвестного металлического сплава, а внутри находился документ с загадочными символами.

Утверждалось, что часть знаков напоминала латинские буквы, тогда как остальные не соответствовали известным письменностям. После предполагаемой расшифровки исследователи якобы обнаружили дату — 2317 год.

Главной темой послания стала угроза, связанная с искусственным интеллектом. Неизвестные авторы предупреждали, что развитие автономных технологий и биомеханических систем может привести к потере контроля над ними и поставить человечество на грань исчезновения.

Согласно легенде, избежать катастрофы можно лишь при своевременном ограничении опасных технологий и установлении строгих правил их использования.

История быстро обросла фантастическими версиями. Некоторые пользователи предполагали, что капсула действительно могла попасть в прошлое из будущего.

Однако никаких достоверных подтверждений существования находки обнаружено не было. Отсутствуют официальные документы, научные исследования и проверенные фотографии загадочного контейнера.

Журналисты выяснили, что рассказ, вероятнее всего, связан с фантастическим произведением, которое со временем начали воспринимать как реальную историю.

Таким образом, сообщения о капсуле из 2317 года остаются неподтвержденной легендой, а предполагаемое предупреждение о гибели человечества не имеет доказанного происхождения.

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