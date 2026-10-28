Новости Татарстана

В Нижнекамске простились с ветераном войны Пелагеей Ильиной

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Нижнекамске на 103-м году жизни скончалась почётный гражданин района, ветеран Великой Отечественной войны Пелагея Фёдоровна Ильина. Об этом сообщили в администрации Нижнекамского района.

Во время войны Пелагея Фёдоровна служила в зенитном артиллерийском полку, а затем принимала участие в боях с Японией. После возвращения домой она трудилась в колхозе, работала секретарём сельсовета, учётчиком и счетоводом.

Вместе с супругом, который также прошёл войну, она воспитала шестерых детей. За свои заслуги Пелагея Ильина была награждена медалью «За Победу над Японией» и удостоена звания «Ветеран труда».

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев выразил соболезнования родным и близким ветерана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Муфтий Таджуддин: содержание собак в доме грозит нарушением духовных норм

Интересное в Казани

день назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

как можно избавиться от тараканов в домашних условиях навсегда самостоятельно

Кулинария

20 часов назад

Обычную овсянку превращаю в шоколадный пирог: смешиваю с бананом и какао — мука не нужна

Кулинария

день назад

Турки готовят из обычной манки десерт, похожий на нежный пудинг: ни духовки, ни сложных продуктов

ремонт телевизоров goldstar в Москве

Кулинария

день назад

Пирожки больше не леплю и тесто не раскатываю: кладу начинку ложкой, заливаю жидким тестом — и жарю румяные ленивые пирожки

Кулинария

день назад

Испанцы придумали жарить густой молочный крем в сухарях: снаружи хрустящая оболочка, а внутри нежный десерт

Кулинария

14 часов назад

Лаваш больше не использую для шаурмы: режу полосками, добавляю яйца и готовлю ленивый пирог

Кулинария

день назад

Картошку больше не жарю и не варю: натираю на тёрке, смешиваю с сыром и готовлю ужин за 15 минут
Лайфхаки
5 минут назад

Ноябрь в Чувашии: дожди, мокрый снег и перепады до минус 20

Синоптики ожидают в Чувашии сырое начало ноября...

Не у нас

3 минуты назад

В Нью-Йорке нашли капсулу из 2317 года с пугающим пророчеством

Интересное в Казани

день назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

Не у нас

58 минут назад

Пасха в 2027 году будет поздней: названы даты Великого поста и Троицы

Не у нас

час назад

Что происходит с душой после смерти: священники раскрыли важные детали
«Авангард» сыграет с казанским «Ак Барсом»
Новости Казани
49 минут назад

«Авангард» сыграет с казанским «Ак Барсом»

Кулинария

час назад

Картофель больше не превращаю в пюре: делаю хрустящие гнёзда с грибной начинкой

Интересно

час назад

Онлайн-заказ продуктов для работающих родителей: как планировать меню и покупки

Не у нас

час назад

Можно ли трогать руки покойника в гробу: ответ РПЦ
Ремонт в Казани: от отделки до деталей, которые...
Гид по Казани
5 дней назад

Ремонт в Казани: от отделки до деталей, которые создают уют