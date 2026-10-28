В Нижнекамске простились с ветераном войны Пелагеей Ильиной

В Нижнекамске на 103-м году жизни скончалась почётный гражданин района, ветеран Великой Отечественной войны Пелагея Фёдоровна Ильина. Об этом сообщили в администрации Нижнекамского района.

Во время войны Пелагея Фёдоровна служила в зенитном артиллерийском полку, а затем принимала участие в боях с Японией. После возвращения домой она трудилась в колхозе, работала секретарём сельсовета, учётчиком и счетоводом.

Вместе с супругом, который также прошёл войну, она воспитала шестерых детей. За свои заслуги Пелагея Ильина была награждена медалью «За Победу над Японией» и удостоена звания «Ветеран труда».

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев выразил соболезнования родным и близким ветерана.