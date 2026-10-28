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Ученый рассказал о риске исчезновения людей из-за искусственного интеллекта

Анастасия Шарова Автор статьи
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Руководитель Института исследований машинного интеллекта Нейт Соарес признался, что около десяти лет не пополняет пенсионные накопления. Причиной такого решения стали его опасения относительно будущего человечества на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.

Как сообщает Business Insider, исследователь оценивает вероятность исчезновения людей из-за ИИ в ближайшие десять лет более чем в 50%.

По мнению Соареса, главная опасность возникнет, если появятся системы, способные самостоятельно формировать цели и совершенствовать собственные интеллектуальные возможности.

Такой искусственный интеллект потенциально сможет обходить установленные людьми ограничения. Если его задачи окажутся несовместимыми с человеческими интересами, последствия могут быть катастрофическими.

При этом исследователь признает, что речь идет лишь об оценке возможного риска. Доказательств неизбежности подобного развития событий нет.

Соарес считает, что правительства должны вмешаться в развитие технологий и остановить обучение универсальных систем искусственного интеллекта.

Вместо этого он предлагает создавать узкоспециализированные программы, которые помогут решать медицинские задачи, исследовать рак и повышать безопасность беспилотного транспорта.

Несмотря на тревожные прогнозы, эксперт продолжает работать над предотвращением возможной катастрофы.

Источник: Business Insider.

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