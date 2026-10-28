Наука

Казанский медуниверситет вернет подготовку военных медиков

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Казанский государственный медицинский университет возобновляет военную кафедру, закрытую в 2008 году. В вузе это назвали историческим моментом и возвращением традиций: именно здесь зарождалась всемирно известная казанская школа военно-полевой хирургии.

Как подчеркнул ректор КГМУ Айрат Фаррахов, программа будет адаптирована под современные запросы государства. Обучение организуют на базе Военного учебного центра КНИТУ-КХТИ, а специальную медицинскую подготовку будущих офицеров возьмет на себя Военный клинический госпиталь.

Отбор кандидатов пройдет с октября по декабрь 2026 года. В программе примут участие 44 студента специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия», причем до половины мест зарезервировано для девушек. Кандидатам предстоит пройти медосвидетельствование, психологическое тестирование, а также проверку физической формы и успеваемости.

Занятия стартуют в феврале 2027 года и продлятся два с половиной года — с третьего по пятый курс. Студенты освоят модули общевоенной, тактической и военно-специальной подготовки, включая военно-полевую хирургию и терапию, а после пятого курса отправятся на 30-дневные сборы.

По завершении шестого курса выпускникам присвоят звание лейтенанта медицинской службы запаса и выдадут военный билет. Призыву на срочную службу они подлежать не будут, уточнили в университете.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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