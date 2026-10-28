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«Авангард» сыграет с казанским «Ак Барсом»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Омский «Авангард» встретится с казанским «Ак Ба...

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Омский «Авангард» готовится к матчу с казанским «Ак Барсом». Встреча пройдет в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает ГТРК «Иртыш».

Сейчас «ястребы» занимают десятую строчку турнирной таблицы, имея в активе 18 очков. Казанцы расположились значительно выше — на третьей позиции с 22 очками.

Омичи надеются, что команда после яркой победы над московским «Динамо» сможет порадовать болельщиков и в предстоящей игре. Болельщики ждут от «Авангарда» уверенной игры и новых очков в копилку.

Матч обещает быть напряженным, ведь соперник находится в верхней части таблицы и демонстрирует стабильные результаты в этом сезоне.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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