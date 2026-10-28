«Авангард» сыграет с казанским «Ак Барсом»
AI Изображение носит иллюстративный характер
Омский «Авангард» готовится к матчу с казанским «Ак Барсом». Встреча пройдет в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает ГТРК «Иртыш».
Сейчас «ястребы» занимают десятую строчку турнирной таблицы, имея в активе 18 очков. Казанцы расположились значительно выше — на третьей позиции с 22 очками.
Омичи надеются, что команда после яркой победы над московским «Динамо» сможет порадовать болельщиков и в предстоящей игре. Болельщики ждут от «Авангарда» уверенной игры и новых очков в копилку.
Матч обещает быть напряженным, ведь соперник находится в верхней части таблицы и демонстрирует стабильные результаты в этом сезоне.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец