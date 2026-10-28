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ОГЭ и ЕГЭ в 2027 году: опубликованы предварительные даты экзаменов

Роман Медников Автор статьи
В Чувашии опубликовали проект расписания ОГЭ и ...

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Минобразования Чувашии опубликовало предварительный график государственных экзаменов на 2027 год. Это пока не окончательное расписание: даты ещё должны утвердить после всех регламентных процедур. Но для семей, выпускников и учителей такой проект уже полезен — можно заранее понимать, как будет выглядеть начало лета и когда ждать резервные дни.

Основной период ЕГЭ, по опубликованному проекту, стартует 1 июня. В первый день одиннадцатиклассники будут сдавать историю, литературу и химию. Русский язык намечен на 4 июня, математика базового и профильного уровней — на 7 июня. На 10 июня поставили обществознание и физику, на 15 июня — биологию, географию и письменную часть иностранных языков, а на 18 и 19 июня — информатику и устную часть иностранных языков.

Отдельно предусмотрены и другие периоды. Досрочный этап ЕГЭ, согласно проекту, намечен с 19 марта по 19 апреля. Резервные дни запланированы с 21 по 26 июня. Возможность пересдать один предмет по выбору указана на 8 и 9 июля. Дополнительный осенний этап должен пройти с 3 по 24 сентября.

Для девятиклассников основной период ОГЭ, по предварительным данным, начнётся 2 июня с математики. На 5 июня назначены информатика и иностранные языки, на 11 июня — русский язык. Остальные предметы по выбору распределены на 8, 16 и 21 июня. Резервный период для ОГЭ указан с 28 июня по 5 июля.

Есть и более ранние сроки для тех, кто будет сдавать экзамены досрочно. Для ОГЭ такой период, по опубликованному графику, предусмотрен с 20 апреля по 14 мая. Дополнительный этап для девятиклассников хотят организовать с 2 по 24 сентября.

Пока это именно проект расписания, поэтому выпускникам и родителям лучше воспринимать его как ориентир, а не как финальный документ. Но даже в таком виде график помогает заранее планировать подготовку, поездки и летние дела, чтобы потом не оказалось, что важная дата пришла слишком быстро.

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